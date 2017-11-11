فتح متحف اللوفر أبوظبي، أبوابه أمام العامة، اليوم السبت، مستقطبا جمهورا منوعا من جنسيات مختلفة بعد ثلاثة أيام على تدشينه رسميا بمشاركة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وتوافد المئات من الإماراتيين والعرب والآسيويين والأوروبيين إلى هذا المعلم الجديد الواسع المقام في جزيرة السعديات في العاصمة الاماراتية ابوظبي.

ويعرض المتحف 235 عملا بينها "البوهيمي" لإدوار مانيه. ومن بين 28 قطعة معارة من مؤسسات في الشرق الأوسط ثمة تمثال نصفي برأسين عمره ثمانية آلاف سنة من دائرة الآثار العامة في الأردن.

ويقدم هذا المتحف وهو الأول الذي يحمل اسم اللوفر خارج فرنسا، حوالى 600 قطعة في صرح هندسي عصري وضع تصميمه المهندس الفرنسي الشهير جان نوفيل.

ويقع هذا المعلم الذي وصف بأنه "أول متحف عالمي في العالم العربي"، في جزيرة السعديات التي تمثل مركزا سياحيا وثقافيا يشهد تطورا كبيرا عند تخوم العاصمة الاماراتية ابوظبي.

ويضم موقع لوفر ابوظبي 55 بناء أبيض، مستوحاة من هندسة المدن العربية والابنية التقليدية.

وتغطي قبة ضخمة يبلغ قطرها 180 مترا نحو ثلثي المتحف، ما يؤمن ظلا للمكان ويحد من استهلاك الطاقة، حسب ما هو وارد في موقع المتحف على الانترنت.

وتتألف القبة من ثماني طبقات لكنها مع ذلك تُدخل ضوء الشمس. اما غطاء الطبقات الثماني، فهو مؤلف من 7850 نجمة.

ومن المنتظر زيارة 5 الاف شخص للمتحف في الأيام الأولى، على ما قال رئيس هيئة ابوظبي للسياحة والثقافة محمد المبارك.

متحف اللوفر ابوظبي هو ثمرة اتفاق حكومي مشترك وقعته باريس وابوظبي العام 2007.ومدة الاتفاق ثلاثون عاما، وستقوم باريس بموجبه عبر وكالة فرنسا للمتاحف بتقديم الخبرة واعارة القطع الفنية وتنظيم معارض موقتة مقابل مليار يورو.