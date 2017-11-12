أنهى مدرس موسيقى وزوجته وثلاث بنات حياتهم بالقفز أمام قطار بعد الاتفاق على الانتحار.

وفقا لموقع ميرور، عثر على جثث الأسرة المكونة من خمسة أفراد على خط سكة حديد، حيث ترك الحادث المجتمع المحلي في الهند في حالة صدمة.

وقالت الشرطة إن العائلة تتكون من الأب دارانيدهار باندا وزوجته سانجيتا وبناتهما الثلاث اللاتي تتراوح أعمارهن بين 13 و20 عاما.

ووصف زملاء المدرس وطلابه في المدرسة أنه كان شخصا موهوبا وصادقا ويتسم بالطيبة، وفوجئوا بموته مع عائلته بهذه الطريقة المروعة.

وأفاد أحد زملائه أنه ذهب إلى المدرسة وغادر في فترة ما بعد الظهيرة، ولم يظهر أي أثر للقلق أو الاكتئاب.

في حين قالت الشرطة إن التحقيقات الأولية تشير إلى أنها حالة انتحار جماعي، حيث تم انتشال الجثث بعد أن رصدها سائق القطار بالقرب من بلدة سامبالبور شرق الهند، ولم تتعرف على الظروف التي أدت إلى الوفاة.