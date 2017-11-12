دفع "طفل نائم" في معرض غير مألوف بمدينة نيويورك المتفرجين في شارع بارك أفنيو إلى تنبيه العاملين بدار مزادات بأن طفلاً "تم نسيانه في العرض" ليتبين لاحقاً أنه خدع الجميع.

وقالت مديرة الفن الأميركي في دار مزادات هريتيدج أوكشنز في مانهاتن إن قيمة التمثال الذي صممه الفنان دوين هانسون على شكل ابنه ويحمل اسم "بيبي إن إيه كاريدج، 1983"، تقدر بما بين 80 ألف دولار و120 ألف دولار.

وأوضحت أفيفا ليمان "إذا كان بإمكانك مشاهدة تسجيلاتنا المصورة لهذا الطفل من النافذة فستجعلك تضحك لأنه بالفعل طوال اليوم ستجد رجالاً ونساء وأطفالاً وأمهات وأجداداً ورجال شرطة يتوقفون وينظرون إليه ويتساءلون بحق لثانية أو أكثر من ثانية هل هذا حقاً طفل؟".

وأضافت أن هذا "بالضبط ما أرادك هانسون أن تظنه".

والتمثال المصنوع من مادة البوليفينيل لرضيع نائم يرتدي سترة ثقيلة بلون أزرق فاتح وسروالاً من نفس اللون وله رأس يكسوها شعر آدمي أشقر مما عزز ظهوره كطفل حقيقي.

وقالت راشيل ليدز ذاهلة "هل هذا فن؟...ظننت أنه رضيع حقيقي". وسيعرض التمثال في مزاد يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر.