كشفت دراسة مسحية حديثة في بريطانيا أن أغلب الآباء لا يعرفون أن تقديم العقاقير الطبية التي تحتوي على فيتامينات "إيه" و"سي" و"دي"، أمر ضروري للأطفال بين ستة أشهر وخمس سنوات.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تنصح وزارة الصحة البريطانية المواطنين بضرورة إعطاء أطفالهم حبوب الفيتامينات المتنوعة بشكل يومي.

وتوضح الوزارة أن الأطفال بين ستة أشهر وخمس سنوات يحتاجون التزود بهذه الفيتامينات؛ حرصاً على صحتهم في المستقبل.

وكشف باحثون في ويلز أن 30 في المائة من الآباء لم يحصلوا على أي نصيحة من المختصين بتقديم هذه الحبوب لأطفالهم أبداً.

كما أن 64 في المائة من الآباء الذين شملتهم عينة البحث أكدوا أنهم لم يقدموا هذه الفيتامينات لأطفالهم ولو مرة واحدة.،

ولطالما كانت هذه توصية من جانب السلطات البريطانية منذ وافقت عليها لجنة الشؤون الصحية مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وكان هدف الباحثين في ويلز من الدراسة الأخيرة معرفة مدى اطلاع الآباء على هذه المعلومات، واستطلعوا آراء الأشخاص البالغين المرافقين للأطفال في اثنتين من مستشفيات سوانزي.

وقال الباحثون إن أبرز سببين لعدم تقديم الآباء عقاقير الفيتامينات لأطفالهم هو أنهم لم يعرفوا بأن الأمر ضروري، وأنهم ظنوا أن التغذية الصحية فقط أمر كافٍ للحفاظ على صحة أطفالهم.