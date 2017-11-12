أعلنت الشرطة البريطانية أنها تبحث عن شخص قتل 368 حيوانا، معظمهم من القطط، وسط مخاوف من احتمال تحوله لقتل البشر، وخصوصا النساء.

ولفت مسؤول التحقيق في القضية بالشرطة البريطانية، أندي كولين، في تصريحات إعلامية، إلى “وجود علاقة بين القتلة المتسلسلين وقتل الحيوانات، ما يثير المخاوف بشأن تحول القاتل لاستهداف البشر”.



والقتلة المتسلسلين؛ أشخاص يلجأون للقتل دون دافع محدد.

وأضاف كولين “يمكن الافتراض أن القاتل يحصل على نوع من الارتياح أو الرضا عبر قتل الحيوانات، ونتخوف من ألّا يصبح بإمكان القاتل الحصول على نفس الشعور من قتل الحيوانات، وبالتالي يتوجه لاستهداف البشر، وخاصة النساء والفتيات اللائي يمكن استهدافهن بسهولة أكبر”.

ووفقا لملف الشرطة البريطانية، شهدت لندن، بطرق متشابهة، مقتل 8 حيوانات في 2015، و114 في 2016، و246 في 2017.

وتمثل القطط النسبة الأكبر في عدد الحيوانات المقتولة (أرانب وثعالب)، ويقوم القاتل بتقطيع أوصالها وإرسال أجزاء منها إلى أصحابها، أو تركها في منطقة قريبة.

وتعتقد الشرطة أن شخصا واحدا يقف وراء عمليات قتل الحيوانات، حيث أشارت بعض بلاغاتها أن المشتبه به رجل أبيض في الأربعينات من عمره.

وأعلنت عدة منظمات مدافعة عن حقوق الحيوان، تخصيصها مبلغ 10 آلاف جنيه استرليني لمن يساعد في القبض على القاتل الذي أضحى يعرف إعلاميا في بريطانيا بـ “سفاح القطط”.