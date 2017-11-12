حطمت شركة "علي بابا"، أكبر موقع صيني للتجارة الإلكترونية، السبت، الرقم القياسي السابق لمبيعاته السابقة القياسية التي حققتها في يوم التسوق الإلكتروني السنوي العالمي المعروف باسم "يوم العزاب"، فيما لايزال أمامه أكثر من 10 ساعات على الانتهاء.



وقالت الشركة إن مبيعاتها في يوم العزاب، حطمت الرقم القياسي للعام الماضي البالغ 7ر120 مليار يوان (2ر18 مليار دولار) بحلول الساعة 0109 ظهرا بالتوقيت المحلي (0509 بتوقيت جرينتش).



وقالت الشركة إن موقع "جي دي دوت كوم"، ثاني أكبر موقع للتجارة الإلكترونية، سجل مبيعات بقيمة 8ر16 مليار دولار بحلول 0240 بعد الظهر.



ووفقا لشركة "أدوبي"، فإن إجمالي مشتريات الأمريكيين يومي "الجمعة البيضاء" و"الاثنين الافتراضي" من العام الماضي عبر الإنترنت كان 3.3 مليار دولار و3 مليارات دولار على الترتيب.



ومن خلال منصتيه "تاوباو" و"تمال"، يزعم موقع علي بابا أنه وصل إلى 500 مليون متسوق نشط.



وتريد الشركة استخدام بيانات ضخمة لتوسيع رقعة نشاطها ليشمل المتاجر الفعلية.



وتعكف على إطلاق متاجر فعلية ذكية تسمى "آي ستورز" وهي متصلة بمنصات التسوق الإلكترونية وتقوم بعملية مسح ضوئية للمتسوقين خلال دخولهم المتاجر لترسل لهم إعلانات مستهدفة.



يذكر أن الصين تحتفل في 11 نوفمبر من كل عام بـ"عيد العزاب"، حيث يعتبره العزاب يوم خاص بهم ويوم للاسترخاء، وفرصة للعثور على شريك الحياة المثالي، وأمل في توديع عصر الوحدة والعزوبية في وقت مبكر، حيث اتجهت المتاجر الكبرى ومواقع التجارة الإلكترونية في الصين إلى اعتباره يوم للتسوق تقدم فيه تخفيضات كبيرة على غرار "الجمعة البيضاء" في الولايات المتحدة.