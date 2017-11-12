قال الفنان الكوميدي الأمريكي لوي سي.كيه يوم الجمعة إن المزاعم التي ساقها ضده العديد من النساء بسوء السلوك الجنسي، حقيقية وأنه يأسف على تصرفاته.

وقال في بيان أرسل بالبريد الالكتروني إلى رويترز ووسائل إعلامية أخرى ”هذه القصص حقيقية“.

وكانت خمس نساء قد سردت مزاعم بسوء السلوك الجنسي ضد الفنان الكوميدي الحائز على جائزة إيمي في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز يوم الخميس بما في ذلك ثلاث نساء.

ونشر سي.كيه بيانه بعد أن تم إلغاء طرح فيلمه القادم ”آي لوف يو دادي“ يوم الجمعة وألغت شركة نتفليكس مخططا خاصا مع الفنان الكوميدي بسبب هذه المزاعم.

وقال في بيانه ”أشعر بالندم على تصرفاتي. وأحاول أن أتعلم منها وأهرب منها، والآن أدرك مدى تأثير تصرفاتي، وعلمت بالأمس مدى الشعور السيء الذي تركته لدى هؤلاء النساء اللواتي كن يعجبن بي “.

وتجنب الفنان الكوميدي في وقت سابق التعليق على قصة نيويورك تايمز ولم يتسن لرويترز التأكد بشكل مستقل من أي من تلك الاتهامات.