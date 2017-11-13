ردود أفعال الصغار في المواقف المختلفة دائماً ما تكون في منتهى البراءة، وفي ظل التطور التكنولوجي الهائل في مجال الهواتف الذكية أصبح بالإمكان تسجيل تلك اللحظات الرائعة للأطفال.



وقد نشر موقع "الدايلي ميل" البريطاني ردة فعل طفلة في الرابعة من عمرها بعد أن هبّت بالصراخ في صدمة بعد أن وجدت صورة شخصية "بيني وايس" بطل أحد أفلام الرعب داخل الثلاجة.

حيث يبدأ الفيديو الذي تم تصويره داخل أحد المنازل في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأميركية، وسط سعادة الطفلة وقيامها بتنفيذ حركات ملاك الثلوج على أرضية المطبخ.



ولكن يقوم بعض البالغين بخداعها طالبين منها أن تُريهم أين تكون الجبنة السويسرية، وهنا تقفز الطفلة سريعاً وتفتح باب الثلاجة.

وفجأة تشعر الصغيرة بالخوف الشديد لرؤيتها صورة الشخصية المرعبة عندما فتحت باب الثلاجة، وتقوم بالقفز للخلف في صدمة قاسية وتقول "يا إلهي! سأخرج من هنا".



أما ذلك المهرج المعروف باسم "بيني وايس" فإنه إحدى شخصيات رواية الرعب التي تحمل اسم “It”، للكاتب ستيفن كينغ إنتاج عام 1986.

وقد كان It هو شيطاناً يلتهم الأطفال في مدينة ديري الخيالية، ويمتلك عدداً من القوى الخارقة من ضمنها القدرة على تحويل شكله، والتلاعب، وألا يقوم البالغون برؤيته.



وقد قال ستيفن في مقابلة أجريت معه عام 2013 إن فكرة بيني وايس جاءته بعد أن فكر في أكثر شيء يخافه الأطفال على الإطلاق، وقد كانت الإجابة هي المهرجين.