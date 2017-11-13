اشترى زوجان منزلاً مخرباً مقابل جنيه إسترليني واحد قبل سنة من الآن، وتمكنا من قلبه رأساً على عقب خلال هذه الفترة.



سام وراشيل كامو اشتريا المنزل في ليفربول ببريطانيا، حيث كانت المياه تنزل كشلال على الدرج، وكان الحمام بدون أرضية، وحصلا عليه من مجلس المدينة وفقاً لنظام الجنيه الواحد.



وكان البيت في وضع سيئ جداً، وخطير بسبب تهاويه، وكانت العائلة التي جاءت من كينيا تستأجر بيتاً منذ 16 سنة في المدينة.



وعندما ألقيا النظرة الأولى على البيت، أدركا حجم المهمات التي تنتظرهما، وقالت السيدة كامو "عندما سمعنا عن خطة منزل مقابل جنيه إسترليني، قلنا لم لا؟ وعندما شاهدنا المنزل كانت صدمة، المياه تتدفق على الدرج، والحمام بدون أرضية يمكن أن ترى المطبخ أسفله، والجدران تقشرت بطانتها".



وأوضحت أن كل شيء كان يحتاج لإصلاح، عدا استبدال الطوب في الجزء الخارجي من المنزل، وقالت "لقد كان أسوأ منزل شاهدناه في حياتنا، وأعرف أن معظم الناس كانوا يبتعدون عن المنزل، لكننا شاهدنا الحيز خلف هذه الظروف السيئة".



وقضت العائلة عاماً كاملاً في استصلاح البيت، وأنفقت عشرات الآلاف من الجنيهات على ذلك، وفتحت أبوابه للإعلام وعمدة ليفربول، جو أندرسون، ليشاهدوا الإنجاز الذي حققوه.



وأردفت السيدة كامو "لقد كان أفضل جنيه أنفقناه في حياتنا، وقد كانت الرحلة أشبه بالقطار الحلزوني الحقيقي".



إذ كان على الأبوين أن يذهبا إلى عملهما ويأتيا إلى البيت يومياً منذ تسلم المفتاح لمتابعة الإصلاح، وأحياناً كانوا يشعرون أن شيئاً لم يتغير.



وشعرا بأنهما اجتازا منعطفاً عندما انتهى العمل من وضع أرضية للمنزل، وتركيب النوافذ الجديدة.



وعبّرت عن سعادتهم بالإنجاز الذي حققوه، وكأنهم ربحوا ورقة يانصيب، بحسب تعبيرها. ويعتمد مجلس مدينة ليفربول خطة منزل مقابل جنيه واحد، لإعادة استخدام حوالي 600 منزل.