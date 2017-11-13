التقطت الكاميرا صورا لأنثى فهد بورنيو النادر مع صغيريها خلال تجولها في محمية غابات ماليزيا الأسبوع الماضي، وهو أمر نادر الحدوث خلال النهار في البرية.

ويعرف الحيوان المنتمي لفصيلة القطط الكبيرة والموجود فقط في جزيرتي بورنيو وسومطرة في جنوب شرق آسيا، لعلماء الحيوان باسم "نوفيليس دياردي"، حيث يقدر أن هناك 700 فقط منه يعيشون في موطن تقلص بفعل الصيد غير المشروع وإزالة الأحراج.

وفي اللقطات التي صورها المصور مايكل غوردون تظهر أنثى الفهد مع صغيريها في محمية غابة ديراماكوت في إقليم صباح بماليزيا، حيث رصدتها الكاميرا لأول مرة ليلا في عام 2010.

وقال الصندوق العالمي للحياة البرية إن موطن الحيوان تقلص بواقع العشر كل عام خلال العقدين الماضيين متأثرا بالصيد الجائر وإزالة الغابات لأغراض تجارية.

ويتغذى هذا الحيوان على القرود والغزلان الصغيرة والطيور والسحالي، وهو من أشهر الحيوانات المفترسة في بورنيو، الجزيرة التي تتقاسمها ماليزيا وإندونيسيا وبروناي.