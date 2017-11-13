لم ينتظر لص أمريكي طويلاً قبل أن ينفذ أول عملية سرقة له بعد خروجه من السجن، حيث عمد إلى سرقة سيارة كانت متوقفة في موقف السيارات التابع للسجن.

وكان داستن ستيوارد قد عوقب بالسجن في سبتمبر الماضي، على سرقة قام بها في وقت سابق، وفي اليوم الذي أخلي سبيله، ليوضع تحت المراقبة لمدة عامين، سارع إلى سرقة سيارة دودج كاليبر من أمام سجن جاكسن بايك وسط مدينة كولومبوس بولاية أوهايو، وظهر في مقطع فيديو صورته كاميرات المراقبة، وهو ينفذ عملية السرقة، بحسب موقع أي بي سي واشنطن.

وقال كريس مورفي صاحب السيارة المسروقة، إن والدته أوصلت السيارة وتركتها في موقف السجن، حتى يتمكن من العودة إلى المنزل بعد إطلاق سراحه، كما خسر جميع ملابسه الداخلية وجواربه وحاجاته الشخصية التي كانت في السيارة.

وأضاف مورفي “تحولت إلى مشرد لمدة 10 أيام بعد إطلاق سراحي، كنت أعيش في الشوارع. وإذا كنت لا تملك النقود فأول ما تفكر به هو السطو على أحد المتاجر، لذلك يجب أن توفر إدارة السجن وسيلة نقل للسجناء”.

