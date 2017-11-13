لا يختلف اثنان على أهمية الرفاهية في العديد من الأوقات، لا سيما إن كنت مسافراً على متن طائرة لساعات طويلة.

ويبدو أن تعب السفر لم يعد له وجود مع "تلك الغرفة الخاصة المغلقة"، وسط الطائرة وكأنك مستلقٍ في منزلك.

فقد كشفت شركة طيران "الإمارات"، أكبر شركة طيران ناقلة في الشرق الأوسط، النقاب عن مقصورات خاصة جديدة لمسافري الدرجة الأولى.

وللمرة الأولى، صممت هذه المقصورات، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشيتيد برس" في الممر الأوسط للطائرة بدون نوافذ، وسيتم تزويدها "بنوافذ افتراضية" ترى السماء عن طريق كاميرات تستخدم الألياف البصرية وتثبت على متن الطائرة.

كما تتوفر خاصية إجراء مكالمات مصورة في هذه المقصورات التي تربط الركاب بطاقم الطائرة، فضلا عن التحكم بدرجة الحرارة ومختلف إعدادات الإضاءة.

وقد كشف تيم كلارك، رئيس شركة طيران الإمارات، عن تلك المقصورات الأحد خلال انطلاق معرض دبي للطيران، إلا أنه رفض تحديد أسعار التذاكر في تلك "الغرف" المصغرة التي تبلغ مساحتها 40 مترا مربعا.

وستكون هذه المقصورات متوفرة على متن الطائرات "بوينغ 777".