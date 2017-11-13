هل فكرت يوماً بأن الثلاجة أو الفرن في مطبخك بحاجة إلى التبديل من وقت لآخر، حتى لو كانت لا تزال تعمل بشكل جيد؟



فيما يلي مجموعة من الأدوات والأجهزة الأساسية في المطبخ، والتي يجب استبدالها كل عدة سنوات، بحسب موقع وايز بريد الإلكتروني:



1- الثلاجة



تعد الثلاجة أكثر جهاز تكلفة في المطبخ، ويقول الخبراء إن عمر الثلاجة الافتراضي يصل إلى 15 عاماً، وبعد هذه المدة، تبدأ وظائف الثلاجة بالانهيار، ولا بد من استبدالها وشراء ثلاجة جديدة.



2- الفرن



لا تنتظر حتى يتوقف الفرن عن العمل أو ينهار بالكامل، قبل أن تفكر بشراء فرن جديد، وفي المتوسط، ينصح باستبدال الفرن خلال فترة تتراوح بين 10 و 15 عام.



3- آلة غسل الأطباق



إذا كانت ربة المنزل تعتمد على آلة غسل الأطباق، ولا تستطيع أن تنجز أعمالها في الطبخ بدونها، فلا بد أن تكون بحالة جيدة، ولهذا الغرض، يجب استبدالها كل 10 سنوات.



4- آلة غسيل وتجفيف الملابس



أصبحت آلة غسيل الملابس أساسية في المنزل بعصرنا الحالي، وكغيرها من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، تملك هذه الآلة عمراً افتراضياً، يترواح بين 8 و 12 عاماً.



5- آلة تسخين الماء



الماء الساخن ضروري في المطبخ، وخاصة خلال فصل الشتاء، ويفضل استبدال آلة تسخين الماء، خلال فترة تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات.



6- نظام التكييف



نظام الشفط والتكييف أساسي أيضاً في المطبخ، وخاصة في البلدان الحارة، ويتعرض هذا النظام للتلف مع الوقت، لذلك يجب صيانته بشكل دوري، واستبداله بنظام جديد كلياً خلال فترة تتراوح بين 15 و 20 عام.