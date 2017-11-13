اعترف شون باركر، أول رئيس لموقع فيسبوك، بأن الفكرة من وراء وسائل التواصل الاجتماعي تقوم على الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من وقت واهتمام الفرد.



وحذر باركر خلال حواره مع موقع "Axios" الإخباري من خطورة مواقع التواصل الاجتماعي التي تستغل أحد عيوب البشر، بحسب رأيه، مصرحا "الله وحد يعلم تأثيرها على عقول أطفالنا".



وأوضح باركر، الذي انضم إلى فيسبوك 2004 بعد أقل من عام على تأسيسه، أنه وباقي المؤسسين للموقع، ومن بينهم المدير التنفيذي الحالي مارك زوكربرغ، كانوا على دراية تامة بطبيعة الموقع، وما يمكن أن يسببه لمستخدميه.



وصرح باركر قائلا "الموقع يمنحك قدرا بسيطا من المتعة والسعادة عندما يقوم أحدهم بالإعجاب أو حتى التعليق على صورة أو مشاركة لك، مما يدفعك لوضع المزيد منها، وتستمر العجلة سعيا للحصول على المزيد من نقرات الإعجاب والتعليقات".



واشتهر الملياردير الأميركي شون باركر (38 عاما) أيضا بتأسيس خدمة مشاركة الملفات "نابستر" قبل نحو 20 عاما.