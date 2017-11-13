أكثر من 250 عملاً فنياً شاركت فيها الفنانة المصرية إنعام سالوسة دفعت الجمهور للمطالبة بتكريمها، حتى وإن كان الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



تلك المطالبات التي ظهرت خلال الأيام الماضية، ووجدت تفاعلاً كبيراً، بعدما انتشرت الحملة تحت عنوان "شكراً إنعام سالوسة"، والتي قيل فيها إنه ما دام لا توجد جهة ترغب في تكريم الفنانة المصرية أو مهرجان سينمائي يقوم بهذه الخطوة، سيتم تكريمها من خلال رواد مواقع التواصل.



وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع الأمر، وبالفعل وجهوا رسالة إلى الفنانة المصرية التي ولدت في أيلول/سبتمبر عام 1939، كما اعترف بعضهم بالتقصير في حق تلك الفنانة التي ظلت لسنوات طويلة تسعدهم بأدوارها.



إنعام سالوسة تخرجت في كلية الآداب بجامعة عين شمس، وبعدها التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وقدمت العديد من الأدوار التي لا يزال الجمهور يتذكرها، حيث شاركت في مسلسلات "ليالي الحلمية، عائلة الحاج متولي، امرأة من زمن الحب، يا رجال العالم اتحدوا، تامر وشوقية".



كما كان لها عدد من المشاركات في السينما، ولعل جملتها الشهيرة في فيلم "عايز حقي" حينما قالت "إن شاء الله وألف ألف مبروك" من بين الجمل التي صار كثيرون يرددونها في مواقف مشابهة.