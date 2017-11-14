نجت كاميرا كان يستخدمها أحد الأشخاص لتصوير بركان عن قرب بعدما ابتلعتها الحمم البركانية في ولاية هاوي الأمريكية.



وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، في تقرير لها السبت 11 نوفمبر / تشرين الثاني، أن بركان ثائر في إحدى جزر ولاية هاواي الأمريكية ابتلع كاميرا من إنتاج شركة "غو برو" الأمريكية المتخصصة في التصوير في ظروف شاقة.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو، قالت إن مالك الكاميرا استطاع الحصول عليه بعد إخراجها من داخل الحمم البركانية.

ويظهر الفيديو لحظات مثيرة للحظات خروج الحمم البركانية وتحركها في اتجاه الكاميرا قبل أن تشتعل النار أمام عدستها وتظهر صورة مظلمة.



وقالت الصحيفة: "رغم أن الكاميرا متخصصة في التصوير في ظروف شاقة، إلا أن المصور لم يكن يتوقع أن تنجو كاميرته وأن يستطيع استعادة الفيديو الذي التقطته".