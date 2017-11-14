تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر ردة فعل لاعب الأهلي والمنتخب السوري عمر السومة، بعد الزلزال ، أمس، بقوة 7.2 ريختر متسبباً في وفاة العشرات وإصابة المئات.

وظهر السومة في مقطع الفيديو وعليه علامات الخوف والصدمة بعد شعوره بالهزة الأرضية، وكان بجواره زملاؤه الذين أخذوا يضحكون ويسألونه عن سبب خوفه، فيما أكدت وسائل إعلام عراقية أن جميع اللاعبين بخير.

وكان السومة برفقة بعثة منتخب بلاده في أحد فنادق مدينة كربلاء، استعداداً للمباراة الودية التي ستجمع المنتخبين (الإثنين)، على ملعب كربلاء.