لويسيتو رضيع مكسيكي يبلغ وزنه 28 كيلوغراما رغم أنه لم يتعد بعد شهره العاشر، حيث يعاني حالة نادرة من البدانة والسكري لدى الأطفال في المكسيك، البلد الذي يحتل موقع الصدارة عالميا في هذا المجال.



غير أن اسباب الوزن الزائد لهذا الطفل لاتزال مجهولة.



فقد ولد لويسيتو واسمه الكامل لويس مانويل غونزاليس في 15 ديسمبر 2016 بوزن 3.5 كيلوغرامات وطول 52 سنتيمترا، كما كانت حال شقيقه ماريو البالغ من العمر ثلاث سنوات ذي البنية النحيلة.



وبعد شهرين فقط زاد وزن لويسيتو الى عشرة كيلوغرامات، ثم تضاعف وزنه في الأشهر الثمانية التالية.



ونظرا للدخل المحدود لوالد لويسيتو الذي لا يتقاضى سوى مائتي دولار شهريا، انشأ مع زوجته صفحة على «فيسبوك» وحسابا مصرفيا لتلقي الهبات اللازمة لتسديد ثمن الأدوية الضرورية للطفل.