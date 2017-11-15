تم القبض على امرأة إندونيسية وصديق جديد لها بتهمة قتل مغترب هولندي وسرقة ممتلكاته في جزيرة بالي

السياحية.

وتم العثور على جثة الرجل الهولندي 80/ عاما/ في الثالث من نوفمبر الجاري في منزله بمنطقة كوتا السياحية مصابة بطعنات وكسر في

الرقبة ، حسبما ذكر موقع "تريبون بالي" الإخباري نقلا عن الشرطة المحلية.

وأفاد موقع تريبون بأن الشرطة ألقت القبض على القاتلين المشتبه بهما الأسبوع الماضي في مكانين مختلفين في جزيرة سومطرة وجزيرة جاوة.

وذكرت الشرطة أن المرأة ،التي كانت تعمل كخادمة في منزل المسن الهولندي، وصديقها قد قتلا الضحية عبر كسر رقبته باستخدام قضيب حديدي وقطع رأسه بفأس في 24 تشرين أول/أكتوبر الماضي ، وفقا لتريبون.

وأفادت الشرطة بأن القاتلين اللذين التقيا قبل الجريمة بأيام فقط ، لاذا بالفرار بعد ذلك بسيارته "مرسيدس بنز" ومبلغ 9ر1 مليون روبية (140 دولارا) .

ويواجه المتهمان عقوبة الإعدام حال إدانتهما بالقتل مع سبق الاصرار والترصد .