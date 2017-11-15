حاول رجل بريطاني قتل طفلته الرضيعة مرتين، على أمل أن تؤدي المأساة إلى إصلاح العلاقات مع شريكته ووالدتها.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، استمع القاضي آلان بوث، كيف حاول الرجل خنق طفلته الرضيعة مرتين، وأن الزوجين كان لديهما طفلان آخران ماتا في ظروف غامضة قبل بضع سنوات وهما رضيعان.

أما الطفلة الثالثة فقد عانت خلال العام الأخير من حادثتين مختلفتين من الاختناقات، والتي كادت تودي بحياتها وهي في الشهر الرابع من عمرها.

وأشار القاضي إلى أن الرجل، وهو في العشرينات من عمره حاول مرتين خنق الرضيعة، معتقدًا أن ذلك سيحسن علاقته بزوجته.

ووصف القاضي الرجل، وهو متعلم ويشغل وظيفة معتبرة، بأنه خطير جدًا.

وبحسب التقارير، يعاني الرجل من صعوبات شديدة في حياته مع زوجته، منذ أن أنجبت الطفلة الثالثة، وهو دليل على أن وفاة شقيقيها جاء في ظروف مماثلة.

يذكر أن الطفلة الآن تبلغ من العمر 18 شهرًا، فيما ماتت شقيقتها الكبرى بينما كان عمرها أقل من شهر بسبب الاختناق، وعثر على شقيقها الثاني ميتًا في سريره بينما كان يبلغ من العمر 20 شهرًا.

ويجري حاليًا التحقيق في ملابسات وفاة الطفلين الآخرين، في محاولة لإثبات تورط الأب في وفاتهما، فضلاً عن إثبات جريمة الشروع في قتل الطفلة الثالثة.