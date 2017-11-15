نقلت امرأة إلى المستشفى بعد جدال مع رجل وشاب انتهى بضربها.

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وقع الهجوم على المرأة من قبل بعض الصيادين الذين يحاولون صيد الثعالب بوست ميدلاندز، بينما كانت تراقبهم وتصورهم، حيث اقترب منها الرجل وبدأ يحاول طردها بعيدًا هي ومن بصحبتها ثم دفعها لتسقط على وجهها وتصاب بعينها.

تم استدعاء الرجلين من قبل امرأة تقود البعض للصيد ووصفت المرأة بالوحش حتى بعد الهجوم الذي وقع عليها، وقالت "لي مون" المتحدثة باسم الجمعية المناهضة لصيد الثعالب، إن صيادي الثعالب لديهم طبيعة عنيفة وبدءوا باستخدامها ضد البشر أيضًا.