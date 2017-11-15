عادة ما يعشق الأطفال الصغار تربية الحيوانات الأليفة وبالأخص القطط والكلاب حيث يعتنون بهم، ويصبحون بمثابة الرفقاء لهم داخل وخارج المنزل. ونشر موقع "الدايلي ميل" البريطاني شريط فيديو يبين ردة فعل مذهلة لطفلة صغيرة أهداها والداها قطة صغيرة في عيد ميلادها في مفاجأة مثيرة لها.

حيث كانت القطة الملقبة بهرقل مملوكة لجيرانهم، وكانت الطفلة تتمنى أن تقتنيها أو تقتني قطة شبيهه بها يوماً ما. ولكن شاءت الأقدار أن ينتقل جيرانهم إلى مبنى جديد، ليقرر الأبوان أن يقتنيا هرقل ويهدياه لصغيرتهم في عيد ميلادها.

ويبدأ الفيديو عندما تسأل الطفلة إلورا والديها عن سبب وجود هرقل داخل منزلهم، قبل أن يجيبا بأن عليها أن ترحب بها في منزلها الجديد. وهنا تقول الصغيرة بمنتهى الفرحة "هل أصبحت هرقل ملكنا الآن؟ لقد كانت أمنيتي أن أمتلكها.. أهلا هرقل .. لقد تمنيت حقا أن أمتلكك".

وترد والدتها وتخبرها أن مالكي هرقل انتقلوا لمنزل جديد، وأنها ملكهم الآن، وعليها أن تجعلها تستكشف منزلها الجديد.