هذه الفتاة التي نراها في لوحة رسمها فنان عاش في القرن التاسع عشر، تنظر في «شيء» بين يديها، شبيه بجهاز «آيفون» أكثر من أي شيء آخر، ولاحظها أحدهم، انبهر بما رأى، فأسرع إلى حساباته بمواقع التواصل، ونشر صورتها فيها، وبأسرع مما تبثه الوكالات انتشر خبرها.

اللوحة، المعلقة في متحف Die Pinakotheken بألمانيا، ورسمها نمساوي، كان مختصا على ما يبدو برسم الأشخاص على الطبيعة في مناطق ريفية الطراز.

«العربية.نت» اطلعت على سيرة الفنان النمساوي بموقع «ويكيبيديا» ومرفقا بها عدد من اعماله الفنية، بينها اللوحة التي رسمها قبل 5 أعوام من وفاته، إلى جانب ثانية رسمها في 1828 لنفسه، وكان عمره 35 تقريبا.