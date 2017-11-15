وقع بريطانيون كثر تحت سحر كلاب الباك بتجاعيدها ووجهها ذي الخطم القصير والعينين الكبيرتين، وجعلوا منها أحدث صيحات الموضة لديهم لدرجة أن بعضهم بات يتشارك معها جلسات الشاي الشهيرة في مقاه مخصصة لهذه الحيوانات الصغيرة.

فــي حي بريـك لايــن فــي وســط لنــدن، يجـلـس نحـــو 10 أشخاص أمام مقهى «باغز لاند بالز كافيه»، وفي الداخل تسرح الكلاب الصغيرة وتمرح في كل مكان، فيما يراه القيمون على المقهى نجاحا في اليوم الأول من افتتاحه.

وتقول سالي أفراسياب البالغة من العمر 46 عاما: «إنه أمر رائع أن يتمكن المرء من الذهاب إلى المقهى مع كلبه».

وهي واحدة من رواد هذا المقهى الذين ينشرون على موقع «انستغرام» صورا لكلابهم ترتدي ملابس.

وتقول: «كلبي لديه ثياب أكثر مما لدي، ثياب لعيد هالوين، وللأعياد الأخرى، وهو يحب ذلك».

في هذا المقهى، ينبغي حجز مكان مسبقا ودفع 5 جنيهات إسترلينية (حوالي 6 دولارات)، ويتضاعف هذا المبلغ إن أراد الشخص الحضور إلى المقهى مع كلبه.

أمضت لورين ساعة مع الكلاب في المقهى، حيث التقطت معها عددا من الصور، وتقول وهي تهم بالخروج: «أحب كلاب الباك. منذ زمن طويل وأنا أريد الحصول على واحد، لكنني أعمل كثيرا وليس ممكنا أن أفعل ذلك، لذا جئت اليوم إلى هنا لمشاهدة هذه الكلاب».