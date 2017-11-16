وإن كان قد قدم لكيت ميدلتون خاتم والدته الأميرة ديانا عند طلب الزواج منها، إلا أن الأمير ويليام لا يرتدي خاتم زواج.

الأمر غير متعلق ببروتوكول العائلة الملكية البريطانية، الذي تطول لائحة محظوراته.

وأكدت النسخة البريطانية من مجلة "فوغ" أن الأمير لا يرتدي خاتم زواج في يده اليسرى، بسبب رغبته الشخصية. إذ لا يحب الأمير أي نوع من الإكسسوارات.

وخلال حفل زفاف الأمير، الذي تابعه مشاهدون من 180 دولة، نشر قصر كينغستون بياناً أوضح فيه أن الأمير لن يضع خاتم الزواج.

وأشار موقع مجلة "Gala" الفرنسي أن الاكسسوار الوحيد الذي يضعه الأمير هو ساعة يدوية على معصم يده اليسرى. عكس شقيقه الذي يضع سواراً عليه أحجار بيضاء وسوداء وهو نفس السوار الذي تضعه خطيبته الممثلة ميغان ميركل.

خاتم كيت، والذي أهداه الأمير تشارلز لدينا خلال الخطوبة، مكون من 14 قطعة من الماس، يتوسطه حجر من الياقوت الأزرق، ووزنه 12 قيراطاً، وسعره 370 ألف يورو، وصنع على يد صانعي المجوهرات الملكية، وقام صناع المجوهرات حول العالم بتقليده.