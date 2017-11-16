فقد القط "أركتوروس"، وهو أطول قط منزلي في العالم، يبلغ طوله 53.6 سنتمترا، خلال حريق شب، صباح الأحد، في ديترويت، في منزل أصحابه.

وفقد أيضا في الحريق الهر "سيغنس" المدرج في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لتمتعه بأطول ذيل في العالم (44.5 سنتمترا).

ويرجح أن يكون الهران قضيا في الحريق، إلا أن صاحبيهما لورين وويل باورز لا يزالان يأملان بأنهما تمكنا من الفرار.

وأوضح ويل باورز عبر شبكة "فيسبوك" "حاولت أن أنقذ الهرين إلا أنني لم أنجح في تحديد مكانهما قبل أن يدركني الدخان. نحن شبه أكيدين أنهما نفقا في الحريق"، مشيرا إلى أنه ترك الأبواب مفتوحة عند خروجه ليتمكن القطين من الفرار.

وقال باورز بأسف: "لقد خسرنا كل شيء واختفى منزلنا" طالبا من جيرانه في إحدى ضواحي ديترويت في شمال الولايات المتحدة المساعدة في العثور على الحيوانين في حال أفلتا من الحريق.

وشارك الكثير من محبي الحيوانات في عملية جمع تبرعات، نظمها باورز وزوجته، لتمويل ملجأ للقطط أنشآه، يحمل اسم "فرندايل كات شيلتر".