بيعت أكبر ماسة تطرح في مزاد في جنيف بسعر قياسي قدره 34 مليون دولار تقريبا، بحسب ما أعلنت دار «كريستيز» للمزادات.



وذهبت هذه الماسة الاستثنائية من 163.41 قيراطا التي لا شوائب فيها والمعلقة بعقد مرصع بالزمرد والماس تحت اسم «ذي آرت أوف غريسوغونو» بسعر إجمالي بلغ بعد احتساب الضرائب والعمولات 33.8 مليون دولار، وفق دار المزادات.



ويشكل هذا الثمن «رقما قياسيا جديدا لماسة نقية عديمة اللون تطرح في مزاد»، على ما صرح راهول كاداكيا المسؤول عن فرع الأحجار الكريمة لدى «كريستيز».



وشارك الشاري في المزايدات عبر الهاتف، مفضلا عدم الكشف عن هويته.



وكانت «كريستيز» قد قالت عن هذه الماسة وقت الإعلان عن طرحها في مزادها السنوي للمجوهرات الفاخرة «ماغنيفسنت جويلز» إنها «أكبر ماسة نقية عديمة اللون تطرح في مزاد حتى الآن».



وتوقعت المجموعة أن يبلغ سعرها 25 مليون دولار.