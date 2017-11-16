بدءاً من اليوم يفترض ان يساعدك موقع يوتيوب في معرفة مواعيد الجولة القادمة لفنانك المفضل ليس ذلك فحسب بل يمكنك شراء تذكرة للحفلة القادمة ايضاً من خلال موقع يوتيوب .



هذا ماتم الإعلان عنه قبل قليل في مدونة يوتيوب الرسمية التي تقوم بخطوات جادة على حد قولها لمساعدة الفنانين حيث سبتدأ الشركة وبالتعاون مع Ticketmaster في بدء عرض مئات المواعيد لجولات الفنانين الامريكين تحت فيديوهاتهم في يوتيوب .



بنقرة واحده تحت الفيديو يمكنك التعرف على مواعيد حفلات الفنان وبنقرة اخرى يمكنك التوجه لموقع شراء التذاكر ، تقول يوتيوب انها بدأت في الفعل بعرض مواعيد حفلات مئات الفنانين في امريكا الشمالية وتطمح الشركة لأن تتوسع هذه الخطوة مستقبلاً لتشمل العديد من دول العالم .