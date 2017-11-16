نعلم جميعاً بأن العلاقة بين الزوجة وحماتها تتسم بحساسيتها وتعقيدها، وغالباً ما يشوب التوتر هذه العلاقة مما يمثل ضغطاً كبيراً على الرجل الذي يجد عادة صعوبة في التوفيق بين والدته وزوجته.



ويقع على عاتق المرأة جزء من المسؤولية لجعل علاقتها بحماتها علاقة صحية خالية من المشاكل والمنغصات. ولكي تتمكن المرأة من تحقيق ذلك يجب عليها أن تتبع النصائح التالية التي اوردها موقع فاميلي شير الإلكتروني:



1- تحلي بالتواضع



حاولي أن تتحلي بالتواضع أثناء التعامل مع حماتك وأن لا تحملي تجاهها أية ضغينة حتى لو حاولت استفزازك، وأن تتجنبي أي صدام معها.



2- حاولي فهم وجهة نظرها



من المفيد أن تحاولي استيعاب حماتك وأن تفهمي وجهة نظرها في الكثير من القضايا. تجنبي التمسك برأيك واستشيري حماتك وخاصة في أمور المنزل لأنها أكثر خبرة منك في هذه الأمور.



3- ناقشي الأمور العالقة مع حماتك بتعقل



إن واجهتك مشكلة مع حماتك، لا بد أن تجري حواراً عقلانياً وهادئاً معها وأن تبتعدي عن الغضب والتوتر والشجار، لكي لا تتفاقم المشكلة ويصبح من الصعب الوصول إلى حل يرضي الطرفين.



4- قدمي لها الشكر



من المفيد أن تقدمي الشكر لحماتك على أي خطوة إيجابية تقوم بها تجاهك، وخاصة إن قدمت لك المساعدة في الأعمال المنزلية والعناية بالأطفال.



5- التواصل الدائم



لا بد من أن تستمر المرأة في التواصل مع حماتها وأن تخصص وقتاً تمضيه معها لممارسة بعض النشاطات كالتسوق، أو الاشتراك في إعداد وجبة الغداء، فالتواصل الدائم يعزز علاقتهما ويجعلها أكثر متانة.