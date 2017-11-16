تحاول جمعية خيرية بريطانية إنقاذ اثنين من الدلافين المحتجزين في حوض سباحة صغير في أحد الفنادق في إرمينيا بهدف اللعب مع الأطفال المرضى.



ويقول خبراء بحريون إن إدارة الفندق تدعي أن هدفها من احتجاز الدلافين في المسبح هو إتاحة الفرصة للأطفال المرضى للعب معها والتخفيف من معاناتهم.



وقال مدير الجمعية الخيرية، مارغكوس دودس: "بنيت المسابح للبشر وليست مكاناً مناسباً للدلافين، ولا فائدة ترجى من استخدامها في علاج الأطفال" وأضاف: "إن حياة الدلافين قصيرة ويجب أن تتمتع بحريتها وأن تعيش حياة سعيدة في بيئة ملائمة، سنفعل ما بوسعنا لتحرير الدلافين من محبسها في مسبح الفندق."



من جهته قال عالم الأعصاب في جامعة إيموري بمدينة أطلنطا الأمريكية: "لا ينبغي استخدام الدلافين في علاج الأطفال المرضى، فلا فائدة تذكر من ذلك وينبغي عدم استخدامها في هذا الخصوص".



يذكر بأن مجموعة من مرتادي الفندق طلبوا من إدارة الفندق تحرير الدلافين بأسرع وقت ممكن، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.