أفادت دراسة أميركية أن من يتناولون بانتظام مزيجا من المكسرات يشمل الجوز واللوز والبندق والفول السوداني وغيرها قد تقل لديهم احتمالات الإصابة بأمراض القلب.

وفحص الباحثون التاريخ المرضي ونمط الحياة والعادات الغذائية لأكثر من 210 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية. وخلال متابعة استمرت أكثر من 20 عاما أصيب 14136 شخصا بأمراض في القلب والأوعية الدموية بينهم 8390 أصيبوا بمشاكل في الشريان التاجي و5910 بجلطات.

ووجدت الدراسة أن من تناولوا 28 جراما من المكسرات خمس مرات على الأقل في الأسبوع تراجع احتمال إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 14 في المئة وتراجع احتمال إصابتهم بمشاكل في الشريان التاجي بنسبة 20 في المئة.

لكنها نصحت بعدم الإفراط في تناول المكسرات وتجنب الأنواع المملحة.