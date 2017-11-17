تلقى البابا فرنسيس هدية قيمة في صورة سيارة لامبورغيني باللونين الأبيض والأصفر، لكنه لن يستخدمها على الطرق المظللة بالأشجار في حدائق الفاتيكان.

ووقع البابا على السيارة المتبرع بها وهي من طراز لامبورغيني هوراكان، والتي تباع عادة بأكثر من 200 ألف دولار، خارج مقر سكنه في الفاتيكان وستعرض السيارة للبيع في دار سوذبيز، وستقدم العائدات إلى البابا لمساعدة المحتاجين.

وقال الفاتيكان إن كل الأموال ستخصص لمشاريع لمساعدة المسيحيين على العودة وإعادة بناء مساكنهم في سهول محافظة نينوى العراقية والتي دمرها تنظيم داعش.

كما ستخصص لمساعدة الضحايا الإناث لتهريب البشر والبغاء القسري ولمجموعتين إيطاليتين تقدمان خدمات طبية في وسط إفريقيا.

وعلى النقيض من أسلافه الذين كان يركبون سيارات الليموزين البابوية يكتفي البابا فرنسيس بركوب سيارة زرقاء بسيطة من طراز فورد فوكاس.

والأبيض والأصفر هما لونا علم الفاتيكان.