قال شخص مصري يدعى مصطفى أبو رحيل، إنه لم يتمكن من رؤية طفلته منذ طلاق زوجته حتى الآن.

وأشار خلال برنامج «هنا القاهرة»، على قناة «القاهرة والناس»، مع الإعلامية المصرية بسمة وهبة، إلى أن طليقته تزوجت بعد تطليقها ومنعته من رؤية طفلته، لافتًا إلى أنها تقوم بغرز أفكار سلبية في عقل الطفلة، وكشف ذلك مؤخرا عندما تمكن من رؤيتها عن طريق زوج طليقته الذي وصفه بالشخص المحترم.



وأكد أبو رحيل، أنه دخل في حالة من البكاء بعد أن تعاملت مع الطفلة على أساس أنه شخص غريب لا تعرفه.



من جانبها عرضت «وهبة» مقطع فيديو لأبو جبل ووالدة طليقته تضربه في الشارع لمحاولة رؤية ابنته.