بعد مرور 20 عاماً على عرض فليم "تايتانيك" الشهير للمرة الأولى، سرّب موقع Buzzfeed فيديو تضمن مشاهد النهاية التي تمّ حذفها.



وأشار الموقع إلى أن مخرج الفيلم جايمس كاميرون قرر حذف هذه المشاهد بسبب مأسويتها. وهي تُظهر روز (كايت وينسلت) بعد خروجها من القارب بمفردها حيث تلتقي عدداً من الناجين فيما تخيم أجواء الحزن على الجميع.

ويشار إلى أن النسخة التي عرضت من الفيلم تنتهي بظهور روز على متن أحد قوارب النجاة بعد موت حبيبها جاك. ويذكر أن الفيلم جمع نخبة من النجوم هم إلى جانب كايت وينسلت النجوم ليوناردو ديكابريو وكاثي بيتس وفيكتور غاربر وفرانسيس فيشر .