جابت شائعة تفيد بأن الرجال ملزمون بالزواج من امرأتين على الأقل أو مواجهة عقوبة السجن، عدة دول عبر خريطة العالم الإسلامي إلى أن وصلت أخيرا وحطت رحالها في السعودية.

وتضمن محتوى الشائعة أن الحكومة السعودية على وشك إصدار قانونا يجبر الرجال على تعدد الزوجات، بناء على فتوى دينية من (وزارة الأوقاف) وذلك من أجل القضاء على العنوسة وزيادة النسل، على أن تتكفل الحكومة بكافة الأعباء المادية بزواج جماعي مهيب وفقا لـ"عين اليوم".



وانتشر عبر الحسابات الإلكترونية في المملكة شائعة عن إلزام الرجل بالزواج من امرأتين أو مواجهة عقوبة السجن حتى هم العديد من الرجال في تداولها كحقيقة مصدقة وبتوقيع المصداقية من خلال إضافة عبارة " منقول من موقع وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد " ، بالرغم من المسمى الخاطئ للوزارة والتي تسمى في السعودية بـ " وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ".

وأضافت مصادر الشائعة أن الفتوى نصت أيضا على معاقبة المرأة التي تعترض على زواج زوجها من امرأة ثانية بالسجن حتى تتم موافقتها بزوجات أخريات، وختمت الشائعة أن القانون الذي يشرع ذلك سوف يصدر بداية العام الجديد، مع لفتة مشوقة لقارئها بـ “ترقبوااااااا وترقبن”.