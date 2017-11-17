كشفت ممرضات بريطانيات عما يقوله أو يتفوه به عدد من المرضى في اللحظات الأخيرة من حياتهم، وهم يودعون العالم.

وما بين التعبير عن أفكار معينة إلى طلب بعينه، تتفاوت رغبات هؤلاء الناس وهم يستقبلون الموت؛ فالبعض يطلب ببساطة كوباً من الشاي ليودع به العالم، في حين أن هناك من يسأل عن رؤية حيواناته الأليفة للمرة الأخيرة.





وقالت إحدى #الممرضات في مستشفى رويال ستوك الجامعي في ستوك أون ترينت، بستافوردشاير، إن زوجين كانا يحتضران طلبا تقريب أسِرتهما لكي يتمكنا من الإمساك بأيدي بعضهما البعض في لحظات الوداع؛ وقد ماتا بالفعل ممسكين بالأيدي بعد عشرة أيام من تلبية طلبهما.

وقد تحدثت الممرضات في فيديو تسجيلي لـ"بي بي سي نيوز" الإنجليزية، بعنوان "ماذا يقول الناس قبل الرحيل؟".

ومعظم النساء المشاركات حاولن الإثبات بأنه من الممكن الموت بهدوء، وأنه يجب على الناس ألا يتخوفوا من ذلك.

الحياة قصيرة فاذهب للأحلام

وقالت الممرضة داني جيرفيس في الفيديو: “أحدهم قال بأن الحياة قصيرة جداً، فـافعل الأشياء التي تريدها. وافعل ما يجعلك سعيداً”.

وقالت ممرضة أخرى، لويز ماسي: “لترى البهجة في وجوه البعض وهم يرحلون، سيكون عليك أن تحضر لهم كلابهم مثلا”.

وقالت كارينا لو: “من الأشياء التي كثيراً ما سئلت عنها حول عملية #الموت نفسها، ولكن على أي حال ليست هي، كما تبدو في الأفلام أو السينما”.

أما الممرضة جيرفيس فأضافت: “أعتقد أن الموت يمكن أن يكون شيئاً جيداً والمفتاح هو التواصل مع العالم، لهذا إذا كنت تريد أن تفعل شيئاً ما تحبه فلا تتأخر فاذهب لذلك”.