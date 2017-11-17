هرع رجال الإنقاذ إلى منزل عائلة صينية للقيام بعملية إنقاذ غير عادية، بعدما تلقوا مكالمة تفيد بأن طفلاً في العاشرة علق داخل غسالة.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في مدينة تساوتشوانغ و نشر على العديد من منصات التواصل الاجتماعي يوم الأحد الماضي، رجال الإطفاء وهم يحاولون تحرير الصبي وإخراجه من داخل الغسالة.



وبعد محاولات فاشلة عديدة، قرر رجال الإطفاء استخدام معدات خاصة لتفكيك الغسالة حتى يتمكنوا من إخراج الطفل العالق في داخلها. و بعد حوالى نصف ساعة من المحاولات الحثيثة، نجح المنقذون في إخراج الطفل من داخل الغسالة.

يجدر الذكر بأن حالة الصبي الصحية ممتازة وأنه لم يصب سوى بخدوش بسيطة في ركبتية، إلا أن المصادر لم تكشف عن كيفية وصول الطفل إلى داخل الغسالة، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.