ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، أن قوات أمن العاصمة اعتقلت ولي تلميذة تدرس بالابتدائي وأودعته السجن، جراء اعتدائه على طفل صغير أعرب عن حبه لابنته.

وبحسب المصدر، فقد اعتدى الأب المعتقل على زميل ابنته بالركل والضرب أمام المدرسة، مما تسبب له بنزيف وكسر على مستوى الأنف، وخلف عجزا صحيا يصل إلى 15 يوما.

وبدأت القصة، حين أبدى تلميذ يبلغ من العمر 10 أعوام، حبه لزميلته، وهو ما تداوله باقي الزملاء، فسارعت التلميذة وأخبرت والدها وهي تبكي بشدة.

واعترف الأب بالتهم الموجهة إليه، وقال إنه شعر بندم بعدما اعتدى على الطفل، إذ بادر إلى إسعافه ثم اتصل بوالد الضحية بعد نقله إلى المستشفى.

وطلب المتهم الصفح من عائلة الطفل الضحية، ودعاها إلى أخذ الحالة النفسية لابنته بعين الاعتبار لاسيما أنها قاطعت الدراسة منذ سجن والدها.