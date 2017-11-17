نجت طائرة تابعة لشركة “كي.إل.إم” الهولندية، من السقوط، بعدما ضربتها صاعقة برق عقب إقلاعها من مطار “شيبول” في أمستردام.

ورغم شدة الصاعقة نجت الطائرة -وهي من طراز “بوينغ 777”- بأعحوبة، واستطاعت الوصول إلى وجهتها في مطار ليما بعد 12 ساعة و40 دقيقة.

ورفعت شركة “فلك للملاحة” لقطات من تلك اللحظات العصيبة على “يوتيوب”، ليسجل الفيديو حوالي 140 ألف مشاهدة في يوم واحد، إذ أعجب المعلقون بتصميم الطائرة الذكي، الذي سمح لها بمقاومة مثل تلك الصواعق.

ولحسن الحظ، فإن معظم هياكل طائرات “بوينغ” مصنوعة من مزيج من الفولاذ أكثر من المعدن، إذ إنها مكونة من مواد مصممة لامتصاص صاعقة البرق.

ومن أسوأ الوقائع الجوبة المتعلقة بصواعق البرق، سقوط طائرة في ولاية ماريلاند الأمريكية في كانون الأول/ ديسمبر العام 1963، في حادثة أسفرت عن مصرع 81 شخصًا.