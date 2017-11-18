قالت وسائل إعلام إيطالية إن سالفاتوري "توتو" رينا أقوى زعيم للمافيا في صقلية في القرن العشرين، توفي لأسباب طبيعية، بعد نحو 25 عاما في السجن.

و"توتو"، الذي يطلق عليه أحيانا لقب "الوحش" أو "زعيم الزعماء "، قاد الكورليوني، ذراع المافيا سيئة السمعة في صقلية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

ويعد توتو مسؤولا عن مقتل الآلاف من النساء والأطفال وضباط الشرطة والقضاة والسياسيين خلال فترة زعامته للمنظمة الإجرامية، حسبما أفادت صحيفة ميرور البريطانية.

وكان توتو يعاني من السرطان وأمراض القلب وباركينسون في آواخر حياته.

وقد رفضت المحكمة طلبا بالإفراج الصحي من أجل "الموت بكرامة".

وتوفي توتو، الأب لأربعة أبناء، في مشفى السجن في بارما، وسمحت إدارة السجن لعائلته بتوديعه بينما كان في غيبوبة.