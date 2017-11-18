تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر وضع حصان خلف القضبان، بعد أن قامت الشرطة بالقبض عليه وتوجيه تهمة له "رفس السيارة" والتسبب بأضرار بالغة فيها.

وتفاجأ مالك الحصان بالخبر، حيث قامت الشرطة باقتياد الحصان ووضعه في السجن، من مساء الأحد، وحتى بعد الظهر من يوم الإثنين الماضي، موجهة له تهمة بالتسبب بالعديد من الأضرار لسيارة قام برفسها، في مدينة نوسا سنهورا شمال شرق البرازيل.

كما صرح مالك الحصان أن زج الحصان بالسجن كان أمرا سخيفا وتجاوز حدود المنطق. بينما أثار المقطع المتداور غضب النشطاء وطالبوا بإطلاق سراح الحصان مباشرة.