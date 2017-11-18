كشف تقرير لموقع "بولد سكاي" المعني بالشؤون الصحية، عن 8 خطوات كفيلة بحصول الشخص على مزاج جيد خلال دقائق معدودة، وبالتالي الاستمتاع دائما بحياة وصحة جيدة.

وأوضح التقرير أن استمرار معاناة الإنسان من المزاج السيئ سينعكس عليه سلبا بأمراض عضوية ونفسية، فيما المزاج الجيد يمنحه إبداعا وراحة وينعكس على شخصيته.

وقال التقرير إن السر في المزاج الجيد يكمن في إفراز المخ هرمون الـ"إندورفين"، ويمكن مساعدة المخ في الحصول عليه من خلال الوسائل التالية:

1- استنشاق رائحة طيبة كاللافندر أو الفانيلا فهي تحفز المخ على إفراز الهرمون.

2- تناول شاي "الجينسينغ"، لما فيه من مضادات الأكسدة التي تحسن المزاج بشكل سريع.

3- ممارسة الرياضة الجماعية بدلا من إجراء التمارين بصفة فردية فهي تضفي مزيدا من السعادة.

4- الضحك بصوت عال يحفز الهرمون على الإفراز وتعديل المزاج.

5- تناول الشيكولاته الداكنة فهي خلال دقائق معدودة تغير المزاج السيئ.

6- الاستماع للموسيقى فهي وسائل تساعد في رفع مستوى الـ"إندروفين".

7- تناول الطعام الغني بالتوابل فهو يحسن المزاج في الحال.

8- الركض لبعض الوقت كفيل بتغيير المزاج من سيئ إلى جيد.