بمناسبة عيد الشكر، أنتجت شركة ستوف توب للمنتجات الغذائية، نوعاً مميزاً من السراويل يتسم بتصميم فريد من نوعه، يمنع شعور المرء بالضيق أثناء تناوله للطعام.

وقد أصدرت الشركة التي يملكها كرافت هاينز، إعلاناً تجارياً يروج لهذا السروال المصنوع من المطاط والذي يتسم بمرونته عند الخصر. ويذكر بأن الشركة بدأت بإنتاج هذا النوع من السراويل بشكل يتناسب مع جميع الأعمار والأحجام.



ويتيح هذا السروال سهولة التحرك بشكل مريح في المنزل، ويناسب جميع أفراد العائلة بما في ذلك الأب والأم والأطفال والمرأة الحامل.

وقد تم تصميم السروال الذي لا يتجاوز سعره 20 دولاراً أمريكياً، بحيث يمكنه التمدد إلى ضعف حجمه الطبيعي لاستيعاب الإفراط في تناول العشاء وخاصة في عيد الشكر.

وبحسب موقع "يو بي آي" الإلكتروني فإن تقنية تصنيع السروال هي نفس التقنية التي تستخدم في تصنيع ملابس رواد الفضاء.