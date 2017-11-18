بدأ العديد من الموهوبين حياتهم الفنية تمثيلاً وغناءً منذ الطفولة. وفي السينما العربية ظهر أطفال موهوبون حصلوا على أدوار يحفظها تاريخ السينما مثل فيروز ولبلبة وأحمد فرحات وسليمان الجندي. وعلى مستوى هوليوود يتضاعف أعداد الأطفال النجوم، ولا تتوقف المسيرة. وفيما يأتي مجموعة من أشهر النجوم الذين بدؤوا مسيرتهم أطفالاً.

شيرلي تيمبل

أشهر ممثلة طفلة في تاريخ هوليوود، ولدت في 1928، اعتزلت الفن وعمرها 12 سنة، وعادت في أدوار قليلة بعدها. بدأت حياتها الفنية سنة 1934 فقدمت في فيلم "العيون اللامعة"، ونالت في 1935جائزة Juvenile Academy Award وهي في سن الرابعة. ثم قدمت العديد من الأفلام حتى نهاية حقبة ثلاثينات القرن العشرين. تحتل تيمبل المرتبة 18 في قائمة للمؤسسة الأميركية للأفلام (AFI) التي تضم أعظم أساطير الشاشة الأميركية من الممثلات. وقد عملت تيمبل سفيرة أميركية في كل من غانا وتشيكوسلوفاكيا. توفيت سنة 2014.

أبيغيل بريسلين

أبيغيل بريسلين التي أصبحت الآن مغنية وممثلة ذائعة الصيت، بدأت نجوميتها منذ الثالثة من عمرها بعد عدد من الإعلانات التلفزيونية التجارية، بعدها وقع الاختيار عليها لمشاركة ميل جيبسون في فيلم الرعب الخيالي "علامات" (Signs)، وهي في سن الخامسة. وفي سن العاشرة رشحت لجائزة الأوسكار كأحسن ممثلة مساعدة في فيلم ملكة جمال أطفال سنشاين الصغيرة (Little Miss Sunshine) عام 2006. بريسلين من موليد 1996 وتبلغ من العمر الآن 21 عاماً.

إيما واتسون

جسدت إيما واتسون شخصية هيرموني جرينجر بسلسلة أفلام هاري بوتر وحصدت من هذا الدور 60 مليون دولار. ونالت جائزة أحسن ممثلة صغيرة عن دورها في الجزء الأول من سلسلة الأفلام، التي بدأت فيها طفلة وانتهت مراهقة شابة جميلة. إلى أن صارت أغلى ممثلة أجراً في هوليوود عام 2009، وعمرها لم يتجاوز 19 عاماً. وفي 2017 حققت نجاحاً كبيراً وحصدت ملايين الدولارات بعد بطولتها لفيلمي "الجميلة والوحش" و"الدائرة". ولدت واتسون في باريس 1990، وترعرعت في لندن وتدربت على مسرح تابع لجامعة أكسفورد.

جيدن سميث

مواليد 1990، وصل إلى عالم الفن عبر والده ويل سميث ووالدته جادا بينكيت سميث اللذين تعهداه بالرعاية والتدريب. النجاح الكبير لجيدن جاء مع كيانو ريفز في فيلم "يوم صمدت الأرض" 2008، ثم أمام جاكي شان في فيلم "طفل الكاراتيه" 2010، ثم يدخل عالم المراهقة والشباب المبكر أمام والده في فيلم "ما بعد الأرض". حقق نجاحاً كبيراً في جميع أفلامه وحصد العديد من الجوائز.

درو باريمور

بدأت التمثيل في برامج الأطفال التلفزيونية وهي في الثالثة، ثم سحرت الجمهور بجمالها وضحكاتها ودموعها في فيلم "إي تي" وهي في السابعة. وتوصف بأنها صاحبة أجمل نسخ السندريلا في السينما العالمية. ولدت باريمور في عائلة فنية 1975، شاركت بكثير من الأفلام في كل سنوات عمرها حتى الآن، ولا تزال تمثل بالإضافة إلى التأليف والإخراج والإنتاج والعمل أيضاً بالأزياء.

وينونا رايدر

ولدت في 1971، وبدأت التمثيل في عمر الثالثة عشرة، في فيلم Lucas، واستمرت في شبابها لتقدم عدداً من الأدوار الناجحة إلى أن حصلت على جائزة غولدن غلوب 1993 لأفضل ممثلة مساعدة عن فيلم "عصر البراءة".

ليندسي لوهان

ولدت في 1986. بدأت حياتها المهنية وهي طفلة عارضةً للأزياء قبل ظهورها في أحد أفلام ديزني سنة 1998 وهي في سن الثانية عشرة. استمرت في عملها الفني ممثلة ومغنية بوب على فترات متقطعة بسبب إدمانها للكحول، لكنها أدت العديد من الأفلام المميزة، وطرحت ثلاثة ألبومات غنائية حتى الآن.

هايلي بول أوزمنت

ولد في 1988، وبدأ حياته الفنية مع فيلم "فورست جامب" 1994، ثم حقق شهرة أكبر مع فيلم الحاسة السادسة 1999، وقدم بعدها العديد من الأفلام الناجحة حققت له شهرة كبيرة. وذلك قبل أن يتورط في عالم الإدمان والمخدرات ويبتعد عن الفن حتى إشعار آخر.