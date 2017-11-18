افتتحت الدورة الخامسة من أسبوع الموضة العربي في دبي بعروض طغت عليها أزياء مستوحاة من أجواء قصص الخيال وفساتين أعراس براقة وأخرى سوداء. وقدم مصمم الأزياء اللبناني ساهر ضيا مجموعة استوحاها من الحقبة القديمة في هوليوود شملت فستانا مهدبا مائلا إلى الفضي هو بمنزلة تحية معاصرة للفنانة الهوليوودية جنجر رودجرز. وفي مدينة معروفة بسعة العيش فيها، حوّل مصمم الأزياء الفلبيني فورن أونه من دار أزياء «أماتو» في دبي العارضات إلى كائنات ساحرة تتلذذ بطعم العيش الرغيد. وكان فورن صرح في الكواليس لوكالة «فرانس برس»: «هذه المجموعة مستوحاة من قصص الخيال والمخلوقات الساحرة بكل أشكالها وساحرات البحار لأنني كنت أعتقد في طفولتي أنها موجودة». وأتت مجموعته على قدر التوقعات.