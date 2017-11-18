ربحت عائلة تمتهن جمع القمامة في غرب تايلند 30 مليون بات (240.913 دولارا) في اليانصيب باستخدام رقم تابوت والدتهم المتوفاة.

وذكرت صحيفة «كاوسود» أن براني ديلوان (39 عاما) وسوبي ديلوان (53 عاما) وبونرون يادماك (31 عاما) وشقيقهم، الذي تم تعريفه بكانت فقط (52 عاما)، اشتروا تذاكر اليانصيب في طريق عودتهم من الطقوس الجنائزية البوذية لوالدتهم التي توفيت الأسبوع الماضي.

وقال براني باكيا «لقد قالت أمي يوما انها عندما تموت سنصبح جميعا أغنياء. لم أتوقع أبدا أن هذا سيحدث يوما».

وأضاف براني أن حانوتيا في المعبد أشار إليها أنه ينبغي عليها أن تشتري تذاكر يانصيب برقم التابوت 391 لأنه كان ملونا باللون الأحمر على غير المعتاد.

وتنتشر الخرافات في المناطق الريفية بتايلند، حيث تفسر الكثير من الأشياء على أنها إشارات على أرقام اليانصيب الرابحة.

لكن حديثي الثراء هؤلاء قالوا انهم لن يتخلوا عن مهنة جمع القمامة التي امتهنتها العائلة منذ 20 عاما في راتشابوري 100 كيلومتر غرب العاصمة بانكوك.

وقال براني «سنستخدم الأموال لتسديد ديوننا، وسنحتفظ بالباقي للإنفاق على تعليم أطفالنا».