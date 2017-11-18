بعد الرقم القياسي الذي حققته لوحة للفنان الايطالي ليوناردو دا فينتشي، اختتمت مزادات الخريف في نيويورك الخميس الماضي بمفاجأة أخرى تمثلت ببيع سيارة «فيراري» قادها مايكل شوماخر في مقابل 7.5 ملايين دولار، وهو رقم قياسي لمركبة «فورمولا واحد».

فقد عرضت دار «سوذبيز» خلال سهرتها المخصصة للفن المعاصر، سيارة الـ «فورمولا 1» هذه التي فاز معها مايكل شوماخر بسباق موناكو سنة 2001. كما وصفت هذه المركبة بأنها «سيارة السباق الأكثر اثارة للدهشة في تاريخ المزادات».

تخطى سعر بيع سيارة السائق الألماني الحائز لقب بطولة العالم في «فورمولا 1» سبع مرات والذي تعرض لإصابة خطيرة جراء حادثة تزلج العام 2013، التقديرات الأولية التي حددت السعر المتوقع بمبلغ يراوح بين 4 و5 ملايين دولار.