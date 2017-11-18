ستضطر ابنة ملياردير نرويجي لتسديد غرامة قيمتها 25 ألف يورو بسبب قيادتها السيارة تحت تأثير الكحول.

وذكرت صحيفة «فينانسافيزن» النرويجية أن محكمة في أوسلو قضت أيضا بحبس المتهمة (22 عاما)، التي تعتبر أغنى امرأة في النرويج، لمدة 18 يوما مع وقف التنفيذ.

وقدرت المحكمة حجم الغرامة بناء على دخل المتهمة، التي تقدر ثروتها بنحو 7.7 مليارات كرونة سويدية (795 مليون يورو).

وبناء على حجم هذه الثروة، كان من الممكن أن تصل الغرامة إلى نحو 40 مليون كرونة (4.2 ملايين يورو)، إلا أن المحكمة خفضت الغرامة، لأن المتهمة لاتزال طالبة وتعيش لدى والديها وتحصل على أجر شهري.