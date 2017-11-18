الخارجية السعودية: تصريحات وزير الخارجية الألماني تثير استهجان المملكة

قالت وزارة الخارجية السعودية اليوم السبت إن المملكة قررت دعوة سفيرها في ألمانيا للتشاور بعد تصريحات لوزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، خلال اجتماعه مع نظيره اللبناني جبران باسيل.



ونسبت الوزارة لمصدر مسؤول قوله إن السعودية ستسلم سفير ألمانيا لدى المملكة مذكرة احتجاج على تصريحات وزير الخارجية مشيرة إلى أن تلك التصريحات تثير استغراب المملكة.



واضاف المصدر ، ان "المملكة تعتبر مثل هذه التصريحات العشوائية المبنية على معلومات مغلوطة لا تدعم الاستقرار في المنطقة وأنها لا تمثل موقف الحكومة الألمانية الصديقة التي تعدها حكومة المملكة شريكا موثوقا في الحرب على الإرهاب والتطرف والسعي لتأمين الأمن والاستقرار بالمنطقة".