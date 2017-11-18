هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب جنوب السليمانية بإقليم كردستان العراق

ضربت هزة ارضية بقوة 4.4 درجاتعلى مقياس ريختر ،صباح اليوم السبت، ضواحي مدينة قصر شيرين التابعة لمحافظة كرمانشاة غربي ايران.



وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في طهران أن هذه الهزة وقعت في الساعة السابعة و 42 دقيقة و 15 ثانية من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي وعلى عمق 13 كم من سطح الارض،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية(إرنا).

ولم ترد أي تقارير عن سقوط قتلى او جرحى أو عن اضرار مادية.

وضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم منطقة "كرميان" جنوب محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية أن الهزة الأرضية أثارت الفزع بين سكان المنطقة، مشيرة إلى أنها دفعت بالعديد من المواطنين إلى الخروج من منازلهم.